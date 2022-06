Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

67,68 EUR -1,05% (07.06.2022, 08:45)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

68,23 EUR +1,31% (07.06.2022, 17:44)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (07.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Premium-Hersteller rufe dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zufolge wegen möglicher Bremsprobleme weltweit fast 1 Mio. ältere Fahrzeuge zurück. Betroffen seien demnach die SUV-Baureihen ML und GL sowie die Großraumlimousine R-Klasse der Baujahre 2004 bis 2015, wie die Behörde in ihrer Rückrufdatenbank mitgeteilt habe. Korrosion am Bremskraftverstärker könne schlimmstenfalls dazu führen, dass die Verbindung zwischen Bremspedal und Bremssystem unterbrochen werde. "In der Folge kommt es zum Ausfall der Betriebsbremse", habe das berichtet.Mercedes-Benz werde umgehend mit dem Überprüfen der Autos beginnen. Rückrufe dieser Größenordnung seien bei den Stuttgartern eher selten. Nach Angaben des KBA sei vor knapp zwei Jahren über 1 Mio. Kompaktwagen der A-Klasse wegen möglicher Probleme beim Fahrerairbag zurückbeordert worden.Der Mercedes-Benz-Aktie belaste die Rückrufaktion allerdings nicht. Das Papier sei am Montag mit einem Plus von 1,3% aus dem Handel gegangen. Damit habe sich das charttechnische Bild bei der Mercedes-Benz-Aktie weiter verbessert. Zuletzt sei bereits der Sprung über die wichtige 200-Tage-Linie gelungen. Anleger sollten an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: