Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (08.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Im Jahr 2021 habe der Stuttgarter Autobauer 2,1 Mio. Fahrzeuge verkauft. Die zum Konzern gehörende Marke smart sei im selben Zeitraum auf gerade einmal 38.415 verkaufte Einheiten gekommen. Und genau hier liege auch das Problem: Der Beitrag zum Konzernabsatz sei minimal und zusätzlich belaufe sich das Minus auf schätzungsweise 500 bis 700 Mio. Euro. Nun gebe es für smart die wahrscheinlich letzte Chance.Wegen der niedrigen Absatzzahlen habe Mercedes-Benz 2019 beschlossen, die Hälfte von smart an den chinesischen Autobauer Geely zu verkaufen und zukünftig zu kooperieren. Am Donnerstag sei dann mit dem Smart #1 das erste in Zusammenarbeit mit den Chinesen gebaute Modell präsentiert worden.Der Vorteil für Mercedes-Benz liege hier auf der Hand. Der #1 werde in China basierend auf Geelys SEA-Plattform, die auch für andere elektrische Fahrzeuge verwendet werde, produziert. Auf der Plattform sollten in Zukunft weitere smart und so eine ganze Modellfamile entstehen. Somit könne wesentlich günstiger produziert werden als zuvor noch in Europa. Von Mercedes-Benz würden nur das Design und die Vertriebswege in Europa stammen.Mit den ursprünglichen smart-Modellen habe der #1 wenig zu tun, es handele sich hier um einen Elektro-SUV mit fünf Sitzen. So sollten in Verbindung mit modernster Technik und Design auch Familien als Kunden angesprochen werden und die Verkaufszahlen möglichst schnell auf 150.000 Einheiten pro Jahr ansteigen. Der Fokus solle hierbei auf den Märkten China und Europa liegen.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link