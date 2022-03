Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (23.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Das Joint Venture Automotive Cells Company (ACC) sei 2020 von den Unternehmen Stellantis und TotalEnergies zur Produktion von Batteriezellen gegründet worden. Im September 2021 sei dann noch Mercedes beigetreten. Nun habe ACC gemeldet, dass die Produktionskapazitäten ausgeweitet werden sollten.Das Gemeinschaftsunternehmen habe bereits zwei Batteriefabriken mit einer Kapazität von jeweils 24 GWh in Frankreich und Deutschland geplant. Jetzt habe man verlauten lassen, dass bis 2030 120 GWh erreicht und Batterien für über 2,5 Millionen Autos jährlich produziert werden sollten. Insgesamt werde dafür mit einer Investition von über sieben Milliarden Euro gerechnet.Dafür sollten einerseits die Produktionskapazitäten in den schon vorgesehenen Werken auf 40 GWh erhöht werden, andererseits habe ACC angekündigt, dass eine Absichtserklärung mit italienischen Behörden getroffen worden sei. Demnach solle in Termoli ein dritter Standort zur Batteriefertigung in einer bereits bestehenden Fabrik von Stellantis hinzukommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: