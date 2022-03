Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

60,49 EUR +2,56% (14.03.2022, 14:13)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

60,36 EUR +3,02% (14.03.2022, 13:59)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (14.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Zahlen von Europas größtem Autobauer Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) und dessen Prognosen für 2022 hätten dem Sektor am Montag Auftrieb gegeben. Die VW-Aktie habe sich bis zum Mittag um rund sechs Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Freitag verteuert. Für die Aktien der Rivalen Mercedes-Benz und BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000) sei es um rund 3,7 respektive 4,3 Prozent aufwärts gegangen.VW habe trotz Problemen stark und weit über den Erwartungen abgeschnitten, habe JPMorgan-Analyst Jose Asumendi geschrieben. Den Ausblick des DAX-Konzerns habe der Experte als "sehr solide" gelobt. Ein Händler habe darauf verwiesen, dass Europas größter Autobauer eine lange Liste von Annahmen etwa in Bezug auf den Ukraine-Krieg und die Pandemie getroffen habe, ohne diese wären die Prognosen sicherlich besser ausgefallen.Europaweit seien die Kurse der Autotitel seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar kräftig gefallen, die Sorge vor Lieferengpässen und Produktionsstopps belaste ebenso wie der rasante Ölpreisanstieg. So sei der STOXX Europe 600 Automobiles & Parts vor einer Woche mit 486,54 Punkten auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen. Dabei habe er seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar mehr als ein Viertel an Wert verloren. Seither habe er sich ein Stück weit berappelt. Am Montag sei der Erholungsversuch nun mit plus 4,2 Prozent auf 545,89 Punkte weiter gegangen.(Mit Matrial von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: