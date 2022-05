Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (02.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Mercedes-Benz Group-Aktie verliere am Montag fast 6%. Kein Grund zur Sorge: Das Papier des Stuttgarter Autobauer notiere ex-Dividende. Mercedes-Benz an seine Anteilseigner 5 Euro ausgeschüttet. Die Dividende werde den Aktionären am Mittwoch, sprich am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung gutgeschrieben. Zum Vergleich: Die Ausschüttung 2021 habe 1,35 Euro je Aktie betragen.Mercedes-Benz sei wie andere Hersteller von Versorgungsengpässen bei Halbleitern betroffen. "Die Lage sollte sich dieses Jahr verbessern", habe Vorstand Ola Källenius auf der Hauptversammlung am Freitag gesagt.Mercedes-Benz habe von Januar bis Ende März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich weniger Autos verkauft. Der Rückgang beim Absatz sei ausschließlich dem Mangel an Halbleitern zuzuschreiben. Die Nachfrage nach Autos sei hoch, habe es geheißen.Bereits Mitte letzter Woche habe Mercedes Anleger und Analysten mit den Zahlen für das erste Quartal überzeugt. Als Reaktion auf die Zahlen habe es neue Kaufempfehlungen von den Analysten "gehagelt".CEO Ola Källenius werde mit seinem Team nach dem EQS im laufenden Jahr noch den EQE und den SUV EQB ausrollen. Es sei davon auszugehen, dass Mercedes-Benz dadurch auch in Zukunft von einem Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Fahrzeug profitieren werde. Die Mercedes-Benz-Aktie sei trotz des unsicheren Börsenumfelds eine Halteposition, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: