Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (19.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autobauer habe am Dienstag seinen ersten vollelektrischen Oberklasse-SUV, den EQS SUV, vorgestellt. Die SUV-Variante der elektrischen Luxuslimousine EQS solle nach Unternehmensangaben eine Reichweite von bis zu 660 Kilometern und Platz für bis zu sieben Passagiere bieten. Der Wagen solle im zweiten Halbjahr 2022 auf den Markt kommen. Zum Preis habe ein Sprecher auf Anfrage zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen wollen.Mit der Luxuslimousine EQS und der sportlichen Business-Limousine EQE sei Mercedes-Benz auch in den oberen Marktsegmenten in eine neue, vollelektrische Ära aufgebrochen. Schon bald folge mit dem EQS SUV die dritte Modellreihe mit dieser für Elektrofahrzeuge entwickelten Architektur, so Mercedes-Benz in einer Mitteilung.Mit dem EQS SUV mache Mercedes-Benz einen großen Schritt in Richtung emissionsfreie Mobilität und nähere sich ein weiteres Stück der Erfüllung der Ambition 2039. Das Modell werde vollkommen CO2-neutral produziert.Die Mercedes-Benz Group-Aktie gehöre am heutigen Dienstag zu den wenigen DAX-Werten mit Zugewinnen. Die Autobranche präsentiere sich, nachdem die China-Produktion wieder in die Gänge komme, aber insgesamt stark. Schwache Tage würden die Möglichkeit bieten, eine Position bei Mercedes-Benz auf- bzw. diese auszubauen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link