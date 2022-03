Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

63,23 EUR -2,20% (18.03.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,63 EUR -2,14% (18.03.2022, 17:38)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (20.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Mercedes-Benz Group-Aktie habe im März eine Erholung vollzogen und den Sprung zurück an die wichtige 200-Tage-Linie geschafft. Sie habedieses Level jedoch nicht halten können und sei am GD200 nach unten abgeprallt. Steigende Rohstoffpreise und die gestörte Lieferkette würden weiterhin belasten. Die neusten Bewertungen der Top-Analysten würden allerdings weiterhin viel Potenzial sehen.Die Privatbank Berenberg habe die Mercedes-Benz Group-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel von 102 auf 87 Euro gesenkt, aber den Titel auf der "Conviction Buy List" belassen.Nach der scharfen Korrektur im Februar seien die Bullen im März zurück und hätten den Kurs bis an den GD200 bei rund 66 Euro gehievt. Der aktuelle Rücksetzer sei bisher nicht besorgniserregend. Solange die massive Unterstützungszone im Bereich bei 55 Euro standhaft bleibe, sei auch weiterhin der mittelfristige Aufwärtstrend intakt, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: