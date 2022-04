Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (21.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Im Jahr 2009 sei eine Kooperation zwischen Daimler und Renault entstanden. Die breit angelegte Partnerschaft sollte Mercedes-Benz mehr Volumen und Renault den Ruf einer Luxusmarke bringen. 2011 sei die Kooperation mit einer gegenseitigen Beteiligung besiegelt worden, doch mittlerweile stehe sie vor dem Aus.Die gemeinsame Zusammenarbeit habe nie das geschafft, wofür sie gegründet worden sei, und daher auch viel in der Kritik gestanden. Die Partnerschaft sei geprägt gewesen von schlechten Verkaufszahlen, mangelnder Qualität und auch interner Kritik. Daher sei die Kooperation insbesondere unter dem neuen Mercedes-Chef Ola Källenius immer mehr abgeflacht, 2021 hätten erst Renault und die Tochter Nissan ihre Anteile am Daimler-Konzern verkauft, ehe der inzwischen als Mercedes firmierende DAX -Konzern gefolgt sei.Zuletzt hätten die Unternehmen nur noch in der Van-Sparte zusammengearbeitet, doch auch hier solle die Kooperation jetzt auslaufen, wie zwei Insider gegenüber dem "manager magazin" bestätigt hätten. Die Beendigung der Zusammenarbeit mache durchaus Sinn. Sie habe nie einen nennenswerten Gewinn erzielt und zuletzt habe sie sich nur noch auf den Mercedes Citan belaufen, der nur etwas über drei Prozent der Verkäufe der Van-Sparte ausgemacht habe.Das Van-Geschäft sei jahrelang ein Problemkind von Mercedes gewesen, habe nach langem Sparen 2021 aber eine Rekord-Marge von 8,3 Prozent erreicht. Unter Mathias Geisen, dem neuen Chef der Sparte, wolle Mercedes die Marge weiter steigern und das bislang hauptsächlich in Europa präsente Geschäft mehr in die USA und nach China verlagern. Ebenfalls sei geplant, die bisher kaum vorhandene Elektrifizierung weiter voranzutreiben. Hierbei solle mit dem eCitan auch eines der letzten Fahrzeuge aus der Kooperation mit Renault helfen. 2025 solle dann eine Elektroplattform für Transporter folgen.Unabhängig davon ist die Aktie des Autobauers interessant und schwache Tagen können zum Einstieg genutzt werden, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. (Analyse vom 21.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.