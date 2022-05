Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (13.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Im März sei erstmals bekannt geworden, dass Mercedes-Benz eine Recyclingfabrik für Autobatterien plane. Dafür habe das Unternehmen das Tochterunternehmen Licular gegründet und als bevorzugten Partner Primobius genannt. Nun würden die Pläne mit dem Unternehmen konkreter und eine Kooperationsvereinbarung sei geschlossen worden.Primobius sei ein 50:50-Joint Venture zwischen dem australischen Unternehmen Neometals und der deutschen SMS Group und zum Recycling von E-Auto-Batterien gegründet worden. In Nordrhein-Westfalen habe das Unternehmen nach längerer Forschung eine Demonstrationsanlage errichtet und diese zu einer kommerziellen Anlage ausgebaut.Die Vereinbarung mit Mercedes zum Bau der Recyclingfabrik sei am Freitag bekannt gegeben worden und werde rechtlich bindend, sobald Licular einen Auftrag zur Lieferung und zur Installation der Anlage erteile. Primobius werde der Mercedes-Tochter dann die Lizenz zur Nutzung der Technologie und sein Fachwissen zum Betrieb der Fabrik bereitstellen. Das Recyclingwerk solle am Mercedes-Standort in Kuppenheim errichtet werden und eine jährliche Kapazität für 2.500 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien haben.Mit der dem Batterierecycling springe Mercedes auf einen Trend auf, der in Zukunft sehr gefragt sein werde. Mit der steigenden Anzahl an Elektrofahrzeugen werde zukünftig auch viel Batteriemüll anfallen und bei begrenzten Rohstoffen mache es durchaus Sinn, diese zu recyceln. Für die Elektrostrategie des Konzerns bleibe "Der Aktionär" weiterhin zuversichtlich.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link