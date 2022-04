Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,19 EUR -1,27% (11.04.2022, 11:41)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,16 EUR -1,68% (11.04.2022, 11:26)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (11.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.China sei für die deutschen Hersteller Mercedes, BMW und VW der wichtigste Absatzmarkt der Welt. Im März sei der Autoabsatz im Reich der Mitte zurückgegangen. Darüber hinaus seien die weltweiten Auslieferungen von Mercedes-Benz Cars im ersten Quartal um 15 Prozent gesunken. Was mache die Mercedes-Aktie daraus?Die Zahl der an Endkunden verkauften Fahrzeuge in China sei im März im Jahresvergleich um 10,9 Prozent auf 1,61 Millionen gesunken, habe der Branchenverband PCA am Montag in Peking mitgeteilt. Der Verband PCA (China Passenger Car Association) messe in seiner Erhebung die Verkäufe von Pkw, SUV, Minivans und kleineren Nutzfahrzeugen an die Endkunden.Für die deutschen Autobauer BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen sei China der mit Abstand wichtigste Einzelmarkt der Welt. Pro Jahr würden rund 20 Millionen Neuwagen im Reich der Mitte abgesetzt.Im Vergleich zum Vormonat sei der Absatz an Fahrzeugen im März allerdings um gut ein Viertel gestiegen. Das habe aber daran gelegen, dass das chinesische Neujahrsfest mit seinen Feiertagen in den Februar gefallen und deshalb deutlich weniger Fahrzeuge an die Endkunden gegangen seien. Im Januar hätten Händler noch rund 2,1 Millionen Autos verkauft.Kurzum: "Der Aktionär" bleibe bei seiner positiven Einschätzung zur Mercedes-Aktie. Sicherlich habe Vorstand Ola Källenius mit seinem Team noch die eine oder andere Baustelle zu meistern. Jedoch habe Källenius zuletzt gezeigt, dass er einen klaren Plan habe.Laufe alles nach Plan, so könnte Mercedes in den nächsten Jahren auf eine Umsatzrendite von beeindruckenden 15 bis 20 Prozent kommen. Einer der wichtigsten Treiber sei neben den Scales in der Elektromobilität das "Software Defined Car".Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Mercedes-Benz Group-Aktie zu halten. (Analyse vom 11.04.2022)