Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

63,80 EUR -0,08% (04.04.2022, 14:39)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

63,99 EUR +0,79% (04.04.2022, 14:25)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (04.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Autobauers habe zuletzt darum gekämpft, die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie zurückzuerobern. Nachdem sie am Dienstag letzter Woche an der Marke abgeprallt sei, habe sie mehrere Tage in Folge an Wert verloren. Gerade langfristig sei die Mercedes-Benz Group-Aktie jedoch interessant, wenn man nach den Analysten gehe.Die Experten stünden dem Stuttgarter Autobauer durchweg positiv gegenüber. Aktuell würden 30 Analysten das Papier covern, davon würden 26 zum Kauf raten, vier Mal laute die Empfehlung "halten". Zum Verkauf rate hingegen niemand. Der durchschnittliche Kursziels für 12 Monate liege bei 89,27 Euro, was gegenüber dem jetzigen Kurs einem Aufschlag von fast 40% entspreche.Die Mercedes-Benz Group-Aktie habe seit ihrem Tief Anfang März einiges an Wert gewinnen können und so ist eine kurze Pause durchaus logisch. Dennoch wäre der Sprung über die 200-Tage-Linie gerade kurzfristig ein wichtiges Signal. Langfristig gesehen traue "Der Aktionär" der Mercedes-Benz Group-Aktie einiges zu, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: