Mercedes-Benz Group Firma Aktienanalyst Datum: 110,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 04.03.2022 88,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 02.03.2022 90,00 Outperform Credit Suisse Richard Carlson 27.02.2022 82,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 27.02.2022 104,00 Buy Société Générale Stephen Reitman 25.02.2022 90,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 24.02.2022 90,00 Buy UBS Patrick Hummel 24.02.2022 102,00 Conviction Buy List Goldman Sachs George Galliers 24.02.2022 104,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 24.02.2022

55,80 EUR -4,06% (07.03.2022, 08:13)



58,00 EUR -3,67% (04.03.2022)



DE0007100000



710000



MBG



DDAIF



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (07.03.2022/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Mercedes-Benz Group-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 110,00 oder 82,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Mercedes-Benz Group AG hat am 24.02.2022 ihre endgültigen Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 24. Februar zu entnehmen ist, stocke der Autobauer nach einem Gewinnsprung die Dividende für die Aktionäre kräftig auf. Der Nettogewinn des im Jahr 2021 noch unter Daimler firmierenden Konzerns habe mit 23 Mrd. Euro gut sechsmal so hoch gelegen wie ein Jahr zuvor. Darin sei auch ein milliardenschwerer positiver Bewertungseffekt aus der Abspaltung des Geschäfts mit schweren Nutzfahrzeugen enthalten.Die Dividende solle von 1,35 Euro je Aktie für das von Corona-Lockdowns belastete Vorjahr nun auf überraschend hohe 5,00 Euro steigen. Der Umsatz sei trotz gesunkener Autoverkäufe um 9% auf 168 Mrd. Euro geklettert. Eckdaten zum Tagesgeschäft hatte Mercedes-Benz schon vorgelegt - die Stuttgarter hätten insbesondere von hohen Verkaufspreisen bei Neu- und Gebrauchtwagen profitiert. In den Konzernzahlen sei bis zur Abspaltung im Dezember auch noch der mittlerweile eigenständige Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck enthalten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Mercedes-Benz Group-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Deutschen Bank, Tim Rokossa, in einer Studie vom 04.03.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die Einstufung nach Gesprächen mit dem Management des Autobauers auf "buy" belassen. Das Kursziel von 110,00 Euro wurde bestätigt. Der anstehende Kapitalmarkttag sollte mehr Licht auf die Ambitionen des Konzerns für hochwertige Fahrzeuge werfen, so der Analyst. Die "furchtbare Situation" durch den Ukraine-Krieg dürfte eine Bürde für die Branche bleiben, doch die Mercedes-Führung sei zuversichtlich, was den Status der Aktie als "Top Pick" untermauere. Dazu zeige die Geschäftsentwicklung seit Jahresbeginn, dass der Ausblick als konservativ einzuschätzen sei.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Mercedes-Benz Group-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Mercedes-BenzGroup-Aktie auf einen Blick: