Mercedes-Benz Firma Aktienanalyst Datum: 90,00 Buy HSBC Henning Cosman 17.02.2022 90,00 Outperform Credit Suisse Richard Carlson 16.02.2022 82,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 14.02.2022 110,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 14.02.2022 104,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 14.02.2022 100,00 Overweight Barclays Erwann Dagorne 14.02.2022 84,00 Buy UBS Patrick Hummel 11.02.2022 90,00 Buy Berenberg Adrian Yanoshik 11.02.2022 102,00 Conviction Buy List Goldman Sachs George Galliers 11.02.2022 86,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 11.02.2022 82,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 11.02.2022 90,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 10.01.2022 90,00 Buy Kepler Cheuvreux Michael Raab 04.01.2022 82,00 Kaufen Nord LB Frank Schwope 29.12.2021

Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) verantwortet das globale Geschäft von Mercedes-Benz Cars und Mercedes-Benz Vans mit über 170.000 Mitarbeitern weltweit. Ola Källenius ist Vorsitzender des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Pkw und Vans sowie fahrzeugnahen Dienstleistungen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen die führende Position bei Elektromobilität und Fahrzeug-Software an. Das Produktportfolio umfasst die Marke Mercedes-Benz mit den Marken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Klasse sowie die Marke smart. Die Marke Mercedes me bietet Zugang zu den digitalen Diensten von Mercedes-Benz.



Die Mercedes-Benz Group AG gehört weltweit zu den größten Herstellern von Luxus-Pkw. Im Jahr 2020 wurden rund 2,1 Millionen Pkw und nahezu 375.000 Vans abgesetzt. In diesen beiden Geschäftsfeldern entwickelt die Mercedes-Benz AG das weltweite Produktionsnetzwerk mit rund 35 Produktionsstandorten auf vier Kontinenten kontinuierlich weiter und richtet sich dabei auf die Anforderungen der Elektromobilität aus.



Parallel dazu wird das globale Batterie-Produktionsnetzwerk auf drei Kontinenten auf- und ausgebaut. Nachhaltigkeit ist das Leitprinzip der Mercedes-Benz Strategie und bedeutet für das Unternehmen, dauerhaft Wert für alle Stakeholder zu schaffen: für Kunden, Mitarbeiter, Investoren, Geschäftspartner und die Gesellschaft als Ganzes. Grundlage dafür ist die nachhaltige Unternehmensstrategie von Daimler. Damit übernimmt das Unternehmen Verantwortung für die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit und hat die gesamte Wertschöpfungskette im Blick. (23.02.2022/ac/a/d)







Die Mercedes-Benz Group AG wird am 24.02.2022 ihre endgültigen Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlichen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. Februar zu entnehmen ist, habt der Autohersteller ersten Berechnungen zufolge im vergangenen Jahr besser abgeschlossen als erwartet. Für die Sparte erwarte der Vorstand nun eine bereinigte Umsatzrendite von 12,7% sowie ein bereinigtes Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 14 Mrd. Euro. Bislang habe die Unternehmensspitze eine Rendite von 10 bis 12% angepeilt. In der Sparte Mobility habe Mercedes-Benz eine bereinigte Eigenkapitalrendite von rund 22% erreicht, was am oberen Ende der bisherigen Zielspanne von 20 bis 22% liege. Das Geschäft rund um Mobilitätslösungen habe auf Basis vorläufiger Zahlen ein bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 3,4 Mrd. Euro erreicht.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Mercedes-Benz-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Deutschen Bank, Tim Rokossa, in einer Studie vom 14.02.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die Einstufung auf "buy" belassen. Das Kursziel wurde von 100,oo auf 110,00 Euro angehoben. Der Autobauer sei in einer sehr guten Position, um aus dem aktuellen Preisumfeld Kapital zu schlagen, so der Analyst. Preisgestaltung, der auf Premium- und Luxusfahrzeuge ausgerichtete Produktmix und die fortgesetzte Kostenkontrolle seien die Hauptfaktoren für sehr beeindruckenden Quartalszahlen gewesen.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Mercedes-Benz-Aktie kommt von der DZ BANK. Analyst Michael Punzet hat sie am 14.02.2022 weiterhin mit dem Votum "kaufen" bewertet. Der faire Wert wurde bei 82,00 Euro belassen. Der Autobauer habe dank eines starken vierten Quartals die Erwartungen übertroffen, so Punzet. Die gute Geschäftsentwicklung sollte sich auch 2022 fortsetzen, wobei allerdings die gestiegenen Rohstoffpreise die Margenentwicklung belasten könnten.