Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (23.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM).Von einer Abnahme der Wachstumsdynamik infolge der konjunkturellen Abkühlung sei bei Mensch und Maschine auch nach neun Monaten des laufenden Jahres nichts zu spüren. Stattdessen habe der Softwarespezialist sein Wachstumstempo im dritten Quartal weiter auf 38 Prozent erhöhen können, woraus sich in Summe der neun Monate ein Umsatzplus von 30,5 Prozent (auf 174,3 Mio. Euro) ergebe. 23 Prozentpunkte davon seien organisch, während der Rest auf die Mehrheitsübernahme von SOFiSTiK zurückzuführen sei. Das Ergebnis habe - zum wiederholten Mal - überproportional verbessert werden können: das EBIT habe sich im Neunmonatszeitraum um nahezu 40 Prozent auf 18,2 Mio. Euro erhöht, der Nettoüberschuss sei mit einem Wachstum um fast 38 Prozent auf 10,9 Mio. Euro nur knapp dahinter geblieben.Auf dieser Basis habe MuM nun seine Umsatzprognose für 2019 auf 222 bis 240 Mio. Euro angehoben und stelle bezüglich des Gewinns ein Erreichen des oberen Endes der unveränderten EBIT-Zielspanne (24 bis 26 Mio. Euro) in Aussicht.Auch der Analyst habe seine Schätzungen angehoben und sehe den fairen Wert nun bei 38,50 Euro je Aktie. Damit traue er der MuM-Aktie eine Fortsetzung der sehr erfreulichen Entwicklung zu.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie: