Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

26,80 EUR +0,37% (26.07.2018, 10:05)



Tradegate-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

27,00 EUR +0,75% (26.07.2018, 10:40)



ISIN Mensch und Maschine-Aktie:

DE0006580806



WKN Mensch und Maschine-Aktie:

658080



Ticker-Symbol Mensch und Maschine-Aktie:

MUM



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (26.07.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Daniel Großjohann und Thomas J. Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) von "kaufen" auf "halten" herab.In den vorgelegten Q2-Zahlen sähen die Analysten ihre Investmentthese bestätigt: Die Autodesk-Transformation bringe weitere Dynamik (auch über Q2 18 hinaus) und auch das Geschäft mit eigener (CAM-)Software habe sich erneut stark gezeigt. Skalierungseffekte hätten in H1 bei einem Umsatzanstieg um 13% für einen deutlich überproportionalen Anstieg bei EBITDA (+29%) und EPS (+37%) gesorgt. Mit dem über 20%igen Kursanstieg seit unserer Veröffentlichung zu den Q1-Zahlen wurde das bisherige Kursziel erreicht, so die Analysten der EQUI.TS GmbH.Ihre Schätzungen würden die Analysten zunächst unverändert belassen, die Anhebung ihres Kursziels speise sich daher allein aus Peer-Gruppen-Effekten.Daniel Großjohann und Thomas J. Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Mensch und Maschine-Aktie von "kaufen" auf "halten" herunter. (Analyse vom 26.07.2018)