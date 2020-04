Adi Drotleff: Der Bremsweg bei aktiven Kostenmaßnahmen liegt im Allgemeinen bei etwa einem Quartal, insofern kann man da auf jeden Fall noch etwas bewegen. Aber jetzt schauen wir erst einmal, wie sich die ganze Situation im Q2 entwickelt. Bisher haben wir rund sechs Wochen Erfahrung, in drei Monaten werden wir also um den Faktor drei mehr wissen als jetzt. Da entscheidet es sich leichter.



Mittelfristig wollen Sie die EBITDA-Rendite von 14,9 Prozent in 2019 auf über 18 Prozent ausbauen. Wo sehen Sie die größten noch ungenutzten Ertragspotenziale?



Adi Drotleff: Wir haben 2019 im Software-Segment eine EBITDA-Rendite von 29,7 Prozent erwirtschaftet, im Systemhaus-Segment waren es 8,4 Prozent. Im Systemhaus bleibt also noch relativ viel Luft bis zu der dortigen Zielrendite von 12 Prozent und es sind größere Schritte möglich. Im Segment Software geht sicher auch noch etwas, aber eher in etwas kleineren Schritten, denn es soll ja nachhaltig sein.



In welcher Größenordnung hat MuM den Kursrückgang der letzten Wochen für den Rückkauf eigener Aktien genutzt?



Adi Drotleff: Wir konnten 80.592 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 33,22 Euro zurückkaufen und halten nun 427.256 eigene Aktien, also 2,49 Prozent des gezeichneten Kapitals nach vorher 2,02 Prozent. Dabei haben wir ziemlich gut den unteren Teil des scharfen Rücksetzers ausgenutzt.



Werden Sie auch in diesem Jahr einen Großteil Ihrer Dividendenrechte in MuM-Aktien tauschen?



Adi Drotleff: Definitiv, mit einer Anfangs-Dividendenrendite von derzeit um die zwei Prozent und den geplanten Dividendensteigerungen ist die MuM-Aktie für mich ein sehr attraktives Investment.



Die MuM-Aktie sei im Rahmen des Corona-Crash zwar von 55,80 auf 29,50 Euro zurückgefallen, habe sich im Anschluss allerdings bereits wieder deutlich von den Tiefstständen lösen können. Dank der starken Zahlen und unverändert guten Aussichten dürften die Papiere ihre Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen.



Die "Aktionär"-Altempfehlung bleibt im heimischen Nebenwertebereich weiter ein Basisinvestment für Anleger mit Weitblick, so Michael Schröder. (Analyse vom 23.04.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

45,10 EUR +1,81% (23.04.2020, 12:34)



Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

45,60 EUR +3,17% (23.04.2020, 12:18)



ISIN Mensch und Maschine-Aktie:

DE0006580806



WKN Mensch und Maschine-Aktie:

658080



Ticker-Symbol Mensch und Maschine-Aktie:

MUM



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (23.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis habe die "Aktionär"-Altempfehlung Mensch und Maschine Software SE (MuM) das erste Quartal abgeschlossen. Und trotz Corona halte MuM-CEO Adi Drotleff an den Jahreszielen fest: "Unsere Ziele für 2020 waren eher defensiv angesetzt und wären unter normalen Umständen wohl jetzt angehoben worden", so der Gründer, Großaktionär und Konzernlenker im Hintergrundgespräch mit dem "Aktionär".