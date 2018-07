Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

27,50 EUR 0,00% (27.07.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

27,50 EUR +0,36% (30.07.2018, 08:47)



ISIN Mensch und Maschine-Aktie:

DE0006580806



WKN Mensch und Maschine-Aktie:

658080



Ticker-Symbol Mensch und Maschine-Aktie:

MUM



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (30.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM).Das Geschäftsmodell von Mensch und Maschine funktioniere derzeit wie ein Uhrwerk. Mit einer außergewöhnlichen Zuverlässigkeit steigere der Spezialist für CAD- und CAM-Software seinen Rohertrag und verbessere stetig die Profitabilität. Damit setze das Unternehmen konsequent das um, was das Management seit Jahren angekündigt habe.Diese Erfolgsserie habe sich auch im ersten Halbjahr fortgesetzt, in dem MuM nach dem extern bedingten Umsatzrückgang im letzten Jahr wieder auch bei den Umsätzen auf den Wachstumskurs zurückgekehrt sei. Als noch viel wichtiger erachte Jakubowski aber, dass die Expansion erneut mit einer deutlichen Margensteigerung einhergegangen sei. Dadurch sei es MuM zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte gelungen, auf Halbjahresbasis eine zweistellige EBIT- und Vorsteuermarge auszuweisen.Vor dem Hintergrund der Halbjahresergebnisse habe Mensch und Maschine seine Prognose für das Gesamtjahr als gut erreichbar bezeichnet und sie entsprechend bestätigt. Der Analyst habe hingegen seine Margenschätzungen sowohl für dieses Jahr als auch für die Zukunft angehoben und damit auf die rascheren Profitabilitätsfortschritte - als von ihm bisher unterstellt - reagiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie: