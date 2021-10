Tradegate-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

61,70 EUR -2,06% (25.10.2021, 12:52)



XETRA-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

61,70 EUR -0,96% (25.10.2021, 13:17)



ISIN Mensch und Maschine-Aktie:

DE0006580806



WKN Mensch und Maschine-Aktie:

658080



Ticker-Symbol Mensch und Maschine-Aktie:

MUM



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (25.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) stark zu kaufen.Mensch und Maschine habe im dritten Quartal die positive Entwicklung des ersten Halbjahrs fortgesetzt und den Umsatz um 15 Prozent gesteigert. In Summe der ersten neun Monate resultiere daraus ein Umsatzwachstum um 7 Prozent auf 194 Mio. Euro, auf dessen Basis der Gewinn erneut überproportional gesteigert worden sei. Das EBIT liege nach neun Monaten mit 24,1 Mio. Euro um knapp 11 Prozent über Vorjahr, während der Periodenüberschuss nach Steuern und Minderheiten sogar um 13 Prozent auf 14,4 Mio. Euro habe erhöht werden können.Für das vierte Quartal rechne Mensch und Maschine mit einer unverändert positiven Entwicklung und habe deswegen die eigene Prognose bestätigt. Diese sehe ein Umsatzwachstum um 6 bis 10 Prozent und eine Ergebnissteigerung um 12 bis 21 Prozent vor, wobei die Letztere in Richtung der Mitte der Spanne etwas konkretisiert worden sei.Für die Dividende sei nach Aussage des Unternehmens im Zuge der Investoren- und Analystenkonferenz gleichwohl eine Erhöhung am oberen Ende der Spanne (20 Cent auf 120 Cent) gut möglich. Nehme man diese an, verspreche die Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie: