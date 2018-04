Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (24.04.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Röhle von Independent Research:Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM).MuM habe in Q1/2018 das nun in allen Segmenten verzeichnete Wachstum bestätigt (Rohertrag: +7,2% auf 26,8 (25,0; Analystenerwartung: 27,0) Mio. Euro; MuM Software: +9,3%; Systemhaus: +5,1%). Das EBITDA sei erneut überproportional um 22,3% auf 6,6 (5,4; Analystenerwartung: 6,5) Mio. Euro geklettert, obwohl die in der GuV erfassten F&E-Kosten aufgrund geringerer Aktivierungen 0,3 Mio. Euro über dem Vorjahr gelegen hätten.Die im Februar erhöhte Guidance (u.a. EBITDA 2018e: 22 bis 23 Mio. Euro; EBITDA 2019e ff.: +4 bis +5 Mio. Euro p.a.) sei nach Ansicht des Analysten valide. Das Unternehmen profitiere u.a. vom Wachstum des Digital Manufacturing bzw. der Digital Factory (Produkte hyperMILL, PDM pinpoint etc.) mit einer hohen Nachfrage nach Computer Aided Manufacturing Simulations, 3D-Virtualisierungen und Datenanalysetools (vgl. auch Ziel von Siemens: Softwareumsatz im Segment Digital Factory: CAGR 2018e bis 2020e +10% bis +15%).Für den Titel spreche nach Meinung des Analysten zudem die weitere Anhebung des DPS und weitere Aktienrückkäufe.