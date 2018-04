Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (24.04.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM).Mensch und Maschine habe im ersten Quartal den Umsatz um 6,8 Prozent auf 48,6 Mio. Euro gesteigert. Getragen worden sei das Wachstum vor allem vom Softwaresegment, doch auch im Systemhaus, das noch letztes Jahr unter der Umstellung des Lizenzmodells bei Autodesk gelitten habe, sei die Trendwende aus dem vierten Quartal bestätigt und ein Umsatzwachstum um 5,9 Prozent erzielt worden. Eine weitere Wachstumsbeschleunigung stelle MuM für das zweite und dritte Quartal in Aussicht und verweise dabei auf die schwächere Basis sowie auf eine kleine Sonderkonjunktur durch zahlreiche zur Verlängerung anstehende Autodesk-Wartungsverträge. Damit sehe sich das Unternehmen auf Kurs, um die Jahresprognose zu erreichen. Das gelte auch für das Ergebnis, das im ersten Quartal deutlich überproportional gestiegen und beim EBITDA und EBIT auf neue Quartalshöchstwerte geklettert sei.Der Analyst sehe sich vor diesem Hintergrund in unseren Schätzungen bestätigt und habe sie deswegen weitgehend unverändert gelassen. Folglich gehe er weiter davon aus, dass MuM den äußerst zuverlässigen Kurs der letzten Jahre auch in Zukunft fortsetzt und den Gewinn bis 2020 verdopple. Auf dieser Basis laute das Kursziel nun 26,70 Euro und signalisiere für die Aktie ein weiteres Potenzial von knapp 20 Prozent.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt sein "buy"-Votum für die Mensch und Maschine-Aktie. (Analyse vom 24.04.2018)Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie: