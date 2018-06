Monetäre Anästhesie läuft aus



Dass sich die Lage in der EMU erneut zuspitze, liege auch an der langjährigen Untätigkeit und Reformverweigerung der Politik. Durch das 2,5 Billionen Euro schwere Programm der EZB zum Ankauf von EMU-Staatsanleihen ruhiggestellt, seien speziell in Italien drängende Strukturprobleme jahrelang ignoriert worden. Sofern die EZB an ihrem bisherigen Fahrplan festhalte, werde diese monetäre Sedierung jedoch in sechs Monaten enden. Auf diese wichtige Veränderung habe sich die EMU bisher sehr schlecht vorbereitet.



Wo ist Deutschland?



Schon jetzt sei erkennbar, dass Italien bewusst auf einen harten Konflikt mit EU, EMU und EZB zusteuere. In dieser kritischen Phase wären Vernunft, tiefes Problemverständnis und ein "Denken vom Ende her" unverzichtbar. Genau diese Attribute seien lange Zeit Kanzlerin Angela Merkel zugeschrieben worden, schienen aber zuletzt fragwürdig. "Die Bundeskanzlerin steht sowohl innenpolitisch als auch europaweit immens unter Druck und hat offenkundig auch keine tragfähige Vision für den Euro. Dies bringt Deutschland in eine schlechte Verhandlungsposition und birgt hohe Risiken. Der anstehende EU-Gipfel droht damit zum Menetekel für die Zukunft der Europäischen Währungsunion zu werden", so Rapp.



Die ausführliche Studie des FERI Instituts, die eine strukturell verschärfte Risikolage in der EMU belegt, ist abrufbar unter https://www.feri-institut.de/media-center/studien/. (27.06.2018/ac/a/m)





Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Wenn die europäischen Staats- und Regierungschefs Ende dieser Woche in Brüssel tagen, geht es um nichts Geringeres als die Zukunft der Eurozone (EMU), so die Experten des FERI Cognitive Finance Institute.Sollten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ihre Ideen aus dem "Meseberg-Accord" auf dem EU-Gipfel durchsetzen, forciere die EMU unweigerlich ihren falschen Weg in Richtung Transfer- und Haftungsunion. Ein solches System würde die Anreize zum ökonomischen und fiskalischen "Trittbrettfahren" dauerhaft erhöhen, wovon speziell die neue italienische Regierung profitieren möchte.Italien droht mit "Quitaly"