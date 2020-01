Wien (www.aktiencheck.de) - Die vergangene Handelswoche entpuppte sich als Balanceakt zwischen Angst und Optimismus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die globalen Aktienmärkte nähmen die positivere Nachrichtenlage mit Freude auf und würden die Hausse (inklusive neuer Allzeithochs in den USA) des vergangenen Jahres fortsetzen. Unterm Strich handle die Mehrheit der globalen Aktienmärkte auf YTD-Basis im grünen Bereich. In der relativen Performance habe sich Europa, getrieben von einem starken Bankensektor, vor den USA platzieren können. In Anbetracht des aktuellen Sentiments seien Konjunktur- und Fundamentaldaten, sowie weitere Dauerbrenner wie der sino-amerikanische Handelskonflikt zuletzt stark in den Hintergrund gerückt. Sofern sich im Nahen Osten die Wogen weiter glätten würden, dürfte die Nachrichtenlage in dieser Woche aber wieder in diese Richtung kippen. Verhandlungsteams beider Seiten seien zuletzt in engem Kontakt über die Modalitäten des Abschlusses des Phase-1-Deals gewesen. Die Unterzeichnung des Abkommens sei nun für den 15. Januar im Weißen Haus angesetzt.Abseits wirtschaftspolitischer Agenden rücke die US-Berichtssaison wieder in den Fokus. Traditionell werde diese in der laufenden Woche von den US-Großbanken eröffnet. Die Gewinnwachstumserwartungen seien zuletzt kontinuierlich nach unten revidiert worden und lägen für das vierte Quartal 2019 nun bei -1,27% p.a. Für das Gesamtjahr 2019 liege die Konsenserwartung bei 1,62% p.a. Die Umsatzerwartung für das 4. Quartal hingegen sei in den vergangenen Wochen tendenziell nach oben gehoben worden und liege derzeit im Aggregat bei 2,27%. Für das Gesamtjahr 2019 erwarte der Konsens einen Umsatzanstieg von 3,61%. (Ausgabe vom 10.01.2020) (13.01.2020/ac/a/m)