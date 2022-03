In Regionen mit einem Mindestanteil von 15% zeige die Studie, dass der durchschnittliche Frauenanteil im Management der Unternehmen im Portfolio in Afrika (ohne Südafrika) bei 29% und im Nahen Osten bei 16% liege, während weder Asien noch Lateinamerika (beide 12%) die Mindestschwelle erreicht hätten. Hinter diesen niedrigen Werten würden sich jedoch bemerkenswerte länderspezifische Unterschiede verbergen. In Südostasien etwa seien Malaysia, Singapur und Indien stärker diversifiziert als ihre Nachbarländer. Ein ähnliches Muster gebe es innerhalb des breiteren Universums der aufstrebenden Regionen, wo der Durchschnitt bei 10% liege und nur Afrika (ohne Südafrika) mit einem Durchschnitt von 22% heraussteche.



"Diese geografischen Unterschiede sollten im Kontext des wirtschaftlichen, soziokulturellen und regulatorischen Umfelds betrachtet werden. Insbesondere Unternehmen mit einer höheren Marktkapitalisierung können Diversitätskriterien leichter umsetzen als kleinere Unternehmen," erkläre Orsolya Gal, Senior Stewardship Analyst bei BNPP AM. "Zusätzlich wirken sich auch gesetzliche Quoten, wie sie das Copé-Zimmerman-Gesetz in Frankreich oder seit kurzem auch Deutschland vorschreibt, auf den Anteil von Frauen in den Vorständen aus."



In der Hauptversammlungssaison 2021 habe BNPP AM 37% der Ernennungen von Vorstandsmitgliedern abgelehnt, hauptsächlich aus Gründen der Geschlechtervielfalt. Dieser Anstieg der Ablehnungen (2018: 20%, 2019: 29%, 2020: 36%) zeige die hohen Erwartungen von BNPP AM an die Vielfalt im Vorstand.



Im Jahr 2021 sei der stärkste Anstieg der Ablehnungsquote von BNPP AM in Asien zu verzeichnen gewesen. Das sei eine direkte Folge der Einführung der 15%-Schwelle im selben Jahr gewesen. In Japan etwa habe BNPP AM im vergangenen Jahr 57% abgelehnt - das seien 20 Prozentpunkte mehr als noch 2020. Das gleiche Phänomen sei nach der Einführung der "30%-Regel" in Europa und Nordamerika zu beobachten gewesen. Hier sei die Ablehnungsquote zwischen 2019 und 2020 deutlich angestiegen, nämlich von 13% auf 22% bzw. von 36% auf 51%.



Zusätzlich zu den Aktionärsabstimmungen engagiere sich BNPP AM auch weiterhin direkt bei Unternehmen. Mit denjenigen, die sich nicht an ihre Abstimmungspolitik halten würden, werde daher ein direkter Dialog geführt. Allein im Jahr 2021 habe BNPP AM Gespräche mit 36 Unternehmen geführt, von denen 13 anschließend Änderungen im Sinne der BNPP AM-Abstimmungspolitik vorgenommen hätten.



Das zeige, dass Investoren eine entscheidende Rolle bei der Erhöhung des Frauenanteils in den Vorständen spielen würden, sowohl durch ihr Abstimmungsverhalten als auch durch den verstärkten direkten Dialog mit den Unternehmen.



"Unsere Abstimmungspolitik sieht nun vor, dass bis 2025 40% der Vorstandsmitglieder Frauen sein sollen. Trotz der Ungleichheiten in einigen Regionen sollten wir mit den bisher erzielten Fortschritten zufrieden sein, die von der Wirksamkeit unserer Engagement-Aktivitäten zeugen, und unseren Dialog mit den Unternehmen fortsetzen, um sie zu unterstützen," kommentiere Michael Herskovich, Global Head of Stewardship bei BNPP AM, die Ergebnisse. "Als engagierter Aktionär sind unsere Anforderungen ehrgeizig, auch wenn wir uns der Marktrealitäten selbstverständlich bewusst sind. Wenn wir bereits heute einen Mindestanteil von 40% fordern würden, würden 39% der Unternehmen in Europa und nur 3% in Asien das Kriterium erfüllen." (07.03.2022/ac/a/m)







