London (www.aktiencheck.de) - Die medizinische Wissenschaft tritt in eine spannende Phase ein. Anleger sollten jedoch jede Anlagechance genau unter die Lupe nehmen, so Andy Acker, Portfoliomanager im Global Life Sciences Team von Janus Henderson.Er und sein Team würden mit Argusaugen eine Vielzahl von Gesundheitsthemen verfolgen. Bei zahlreichen von ihnen gebe es erste positive Entwicklungen, nicht nur für Anleger, sondern auch für die Gesundheit von Menschen überall auf der Welt.Das Global Life Sciences Team konzentriere sich auf medizinische Innovationen, unter anderem zur Bekämpfung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Diabetes. Herzerkrankungen seien pro Jahr für 17,9 Millionen Todesfälle verantwortlich und hätten weltweit Behandlungskosten in Höhe von 863 Milliarden USD im Jahr 2010 verursacht. Diese dürften Schätzungen zufolge bis 2030 um 22% steigen.Wachsender Wohlstand gelte für die Weltbevölkerung als erstrebenswert. Aber mit höheren verfügbaren Einkommen steige in der Regel auch der Verzehr von Fleisch, verarbeiteten Lebensmitteln und Zucker. Damit habe sich die Zahl der Diabetes-Kranken seit 1980 weltweit vervierfacht. Schon heute verschlinge ihre Behandlung rund um den Globus über 800 Milliarden USD.Auch die Kosten für Krebsmedikamente würden weltweit weiter ansteigen. Für therapeutische und unterstützende Pflegeleistungen seien 2017 weltweit 133 Milliarden US-Dollar ausgegeben worden, gegenüber 96 Milliarden US-Dollar im Jahr 2013. Unterdessen würden Schätzungen davon ausgehen, dass die Zahl der Krebsneuerkrankungen bis 2030 auf 23,6 Millionen pro Jahr klettern werde. Die Biowissenschaft richte ihren Fokus daher auf eine verbesserte Krebserkennung als Voraussetzung dafür, dass die Krankheit geheilt werden könne und nicht mehr tödlich verlaufe.Genetisch bedingte Erkrankungen seien für die Experten ein weiterer interessanter Bereich. Wissenschaftler hätten über 7.000 solcher Krankheiten identifiziert. Aber nur für weniger als 5% gebe es derzeit wirksame Behandlungsmethoden. Die restlichen 95% böten erheblichen Spielraum, neue Verfahren zur Heilung von Erbkrankheiten zu entdecken.Inzwischen halte die Entwicklung neuer Therapien mit unserem verbesserten Verständnis von Krankheiten Schritt. Neue Behandlungsmethoden für Hämophilie, Sichelzellenanämie und Muskeldystrophie könnten schon bald verfügbar sein. Im letzten Jahr habe die US-Arzneimittelbehörde FDA 59 neuen Therapien die Zulassung erteilt - so vielen wie nie zuvor. Aber das begehrte Gütesiegel sei nur schwer zu bekommen.