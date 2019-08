Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Medios (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) ist einer der führenden Kompetenzpartner und Lösungsanbieter für Specialty Pharma Arzneimittel in Deutschland. Dabei handelt es sich um Medikamente für Patienten mit seltenen oder chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs, HIV und Hepatits, deren oft individualisierte Therapie wegen individueller Anforderungen langwierig und kostenintensiv ist.



Medios deckt die wichtigsten Bestandteile der Versorgungskette im Specialty Pharma Bereich ab. Dazu gehören der spezialisierte Großhandel, die Herstellung und Lieferung von personalisierten Zubereitungen unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards (GMP) sowie ergänzende Dienstleistungen.



Ziel von Medios ist es, Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu gewährleisten.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktie notiert im Regulierten Markt in Frankfurt (General Standard). (02.08.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Medios-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) unter die Lupe.Medios präsentiere starkes Wachstum. In den ersten drei Monaten des Jahres 2019 seien die Umsätze um 56% auf 107 Mio. Euro nach oben geschnellt. Das bereinigte EBITDA sei um 38% auf 3,6 Mio. Euro geklettert. Für das Gesamtjahr hätten sich die Berliner ebenfalls stramme Wachstumsraten auf die Fahnen geschrieben. Gehe es nach CFO Matthias Gärtner, werde sich das Wachstum auch in der Zukunft dynamisch fortsetzen. "Wir adressieren in Deutschland einen Markt mit einem Volumen von über 12,5 Mrd. Euro, der selbst im Bereich Specialty Pharma pro Jahr zweistellig wächst. Wir wären schon sehr enttäuscht, wenn wir nicht schneller als der Markt wachsen", sage Gärtner im Gespräch mit der Vorstandswoche. Spätestens in 2020 werde das Unternehmen einen Umsatz von über 500 Mio. Euro erzielen. "Ich möchte noch keine Prognose für das nächste Jahr machen. Aber Analysten sehen uns in dieser Größenordnung, und wenn ich mir das Marktwachstum anschaue, dann ist das auch realistisch", so der CFO.Gärtner habe den Experten gegenüber schon im Herbst 2018 perspektivisch die "halbe Umsatzmilliarde" als Ziel mitgeteilt. Zeit für neue Ziele? Durchaus. "Momentan wachsen wir deutlich zweistellig. Das wird sich mit höherem Volumen natürlich abschwächen. Mit einem Umsatz von 500 Mio. Euro bei einem Marktvolumen von über 12,5 Mrd. Euro ist unser Marktanteil gering. Unser Ziel ist, den Marktanteil auszubauen." Längerfristig wäre damit die Umsatzmilliarde erreichbar. Aktuell halte Medios Partnerschaften mit über 180 Apotheken. Laut Gärtner seien gut 1.000 Apotheken für Medios relevant. Diese Partnerschaften sollten weiter ausgebaut werden. Zudem sei das Unternehmen Stand heute nur in Deutschland aktiv. "Unser Geschäftsmodell ist auch für ausländische Märkte interessant. Wir schließen nicht aus, dass wir in ein paar Jahren auch außerhalb Deutschlands aktiv sein werden."Das Schöne: Für das organische Wachstum brauche das Unternehmen keine weitere Kapitalerhöhung. In 2019 werde der operative Cashflow noch leicht negativ ausgefallen. 2020 erwarte Gärtner einen positiven Free Cashflow. Ganz auszuschließen sei eine Kapitalmaßnahme jedoch nicht. "Unser Markt ist in Bewegung und wir befinden uns inmitten einer Konsolidierung. Akquisitionen könnten für uns interessant sein." Kurzfristig dürfte aber kein Zukauf erfolgen. Ob dieser dann überhaupt mit einer Kapitalerhöhung finanziert werde, sei ebenfalls offen. "Wir haben bisher kein Fremdkapital. Mit zunehmender Größe wäre auch dies eine Option."Für das Jahr 2019 rechne Medios mit einem Umsatz von 430 bis 440 Mio. Euro. Das entspreche einem Wachstum zwischen 31 und 34%. Der Verlauf des 1. Halbjahres untermauere diese Prognose. Bereinigt rechne die Firma in diesem Jahr mit einem EBITDA von 16,5 bis 17,5 Mio. Euro und einem bereinigten EBT zwischen 14,5 und 15,5 Mio. Euro. Auch auf der Ertragsseite müsse Medios keine Abstriche machen. Medios bereinige das EBITDA lediglich um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen, was sich in 2019 auf bis zu 2,5 Mio. Euro aufsummieren könne. Das sei ein rein buchhalterischer Effekt, der keine Auswirkungen auf die Liquidität habe. Das EBT sei zudem bereinigt um Sonderaufwendungen für Abschreibungen auf den Kundenstamm infolge der Übernahme von Betriebsteilen der Berlin-Apotheke Schneider & Oleski in Höhe von 0,6 Mio. Euro, was ebenfalls keine Auswirkungen auf den Barbestand habe.Mit dem Fokus auf Onkologie adressiere Medios zudem Medikamente, die teilweise sehr hochpreisig seien. Auf einzelne Produkte könne es immer wieder regulatorisch zu Preisanpassungen kommen, was Medios aber stets in den Rückstellungen gut abbilde. In der Summe sollte das Risiko aus der Regulatorik für Medios beherrschbar sein.Das Grundkapital von Medios sei eingeteilt in rund 14,5 Mio. Aktien, die derzeit einen Börsenwert von über 250 Mio. Euro repräsentieren würden. Medios-CEO und Gründer Manfred Schneider halte einen Anteil am Grundkapital von 40,5%. Rund 800.000 Aktien davon werde er im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligung bis spätestens Ende 2020 abgeben. Im Regelfall würden diese Aktien zügig auf den Markt kommen. Ein weiterer Verkauf von Aktien seitens Schneider sei derzeit nicht geplant. Nachdem die Aktie sich von ihren Tiefs im Dezember von 12,50 Euro gut erholt habe, aber im Jahresvergleich noch eine negative Performance ausweise, dürfte die Aufwärtsbewegung weitergehen. Medios gelingt es immer besser, Bewertung mit ordentlichen Zahlen zu untermauern.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten erneut zum Kauf der Medios-Aktie. (Analyse vom 02.08.2019)