Kurzprofil Medios AG:



Medios (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) ist einer der führenden Kompetenzpartner und Lösungsanbieter für Specialty Pharma Arzneimittel in Deutschland. Dabei handelt es sich um Medikamente für Patienten mit seltenen oder chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs, HIV und Hepatits, deren oft individualisierte Therapie wegen individueller Anforderungen langwierig und kostenintensiv ist.



Medios deckt die wichtigsten Bestandteile der Versorgungskette im Specialty Pharma Bereich ab. Dazu gehören der spezialisierte Großhandel, die Herstellung und Lieferung von personalisierten Zubereitungen unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards (GMP) sowie ergänzende Dienstleistungen.



Ziel von Medios ist es, Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu gewährleisten.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktie notiert im Regulierten Markt in Frankfurt (General Standard). (13.07.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Medios-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) unter die Lupe.Mit einer Kapitalerhöhung habe Medios Anfang Juni mehr als 50 Mio. Euro zur Finanzierung des starken Wachstums eingesammelt. Nun werde ein hoher einstelliger Millionenbetrag in den Ausbau der Produktionskapazitäten investiert. Der Effekt könnte beträchtlich ausfallen.Die Anmietung eines Gebäudekomplexes mit 4.500 m2 schaffe Platz für neue Kapazitäten zur Herstellung von patientenindividuellen Medikationen - neben dem Großhandel der kleinere, aber deutlich profitablere Geschäftsbereich von Medios. In der zweiten Hälfte von 2021 sollten die neuen Labore schrittweise in Betrieb genommen werden, im Zuge dessen würden die Aktivitäten der Gesellschaft in diesem Bereich an dem neuen Standort stärker zentralisiert. Am Ende des Prozesses könnten, eine ausreichende Nachfrage vorausgesetzt, die Produktionskapazitäten verdreifacht werden.Medios habe noch enorme Wachstumschancen im zersplitterten Markt für Spezialpharmazeutika - und schaffe nun die Voraussetzungen, um diese auch zu nutzen. Die Medios-Aktie verarbeite im Moment mit einer Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau den Anstieg auf ein neues All-Time-High und sei perspektivisch ein Kandidat für einen Zukauf.