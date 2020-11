Börsenplätze Medios-Aktie:



34,60 EUR +10,54% (27.11.2020)

34,60 EUR +10,54% (27.11.2020, 13:01)



XETRA-Aktienkurs Medios-Aktie:

34,90 EUR +20,34% (27.11.2020)



ISIN Medios-Aktie:

DE000A1MMCC8



WKN Medios-Aktie:

A1MMCC



Ticker-Symbol Medios-Aktie:

ILM1



Medios AG:



Medios (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) ist einer der führenden Kompetenzpartner und Lösungsanbieter für Specialty Pharma Arzneimittel in Deutschland. Dabei handelt es sich um Medikamente für Patienten mit seltenen oder chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs, HIV und Hepatits, deren oft individualisierte Therapie wegen individueller Anforderungen langwierig und kostenintensiv ist.



Medios deckt die wichtigsten Bestandteile der Versorgungskette im Specialty Pharma Bereich ab. Dazu gehören der spezialisierte Großhandel, die Herstellung und Lieferung von personalisierten Zubereitungen unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards (GMP) sowie ergänzende Dienstleistungen.



Ziel von Medios ist es, Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu gewährleisten.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktie notiert im Regulierten Markt in Frankfurt (General Standard). (27.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) unter die Lupe.Das Spezialpharmaunternehmen Medios wolle den Großhändler Cranach Pharma übernehmen. Mit dem Zukauf wolle sich das SDAX-Unternehmen stärker als Komplettanbieter bei Spezialmedikamenten positionieren. Von dem Schritt verspreche sich Medios viel, auch weil zwischen beiden Unternehmen bereits eine langjährige Geschäftsbeziehung bestehe. Und auch die Anleger hätten die Übernahme gut geheißen: An der Börse habe der Medios-Kurs am Freitag deutlich zugelegt.Mit 35,80 Euro und einem Plus von über einem Fünftel sei ein Medios-Papier zeitweise so teuer gewesen wie seit Monaten nicht mehr. Zuletzt habe es 34,90 Euro gekostet. Ähnlich viel wert sei die Aktie zuletzt Anfang August gewesen. Da sei der Kurs stark eingebrochen, nachdem Medios seine Jahresprognose gekappt habe. Grund für die Anpassung seien schlechtere Geschäfte gewesen, bei denen Medios nur geringere Margen habe kassieren können. Innerhalb eines Tages habe der Kurs damals 23 Prozent verloren.An Donnerstagabend nun habe Medios in Berlin mitgeteilt, für etwa 120,8 Millionen Euro Cranach Pharma kaufen zu wollen. Dazu gebe Medios über eine Kapitalerhöhung rund 4,2 Millionen neue Aktien aus, was etwa 20,6 Prozent des Grundkapitals entspreche. Medios werde im Zuge der Akquisition Cranach Finanzmittel von rund 30 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Verkäufer von Cranach sei das Unternehmen BMSH, welches auch an Medios beteiligt sei.Angesichts der Übernahme habe das Analysehaus Warburg Research das Kursziel für Medios um 3 Euro auf 41 Euro angehoben. Der Zukauf bringe erhebliches Potenzial für den Vertrieb zusätzlicher Produkte mit sich und erfolge zu einem angemessenen Preis, habe Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Jefferies-Analyst Alexander Thiel habe kommentiert, die Akquisition erscheine wertsteigernd. Er habe das Kursziel bei 38 Euro belassen.Mit dem jüngsten Kurssprung ist das Papier auch über die 200-Tage-Linie ausgebrochen, was auch charttechnisch das Bild deutlich aufhellt, so Marion Schlegel. (Analyse vom 27.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link