Tradegate-Aktienkurs Medios-Aktie:

20,60 EUR -1,90% (16.03.2018, 08:00)



ISIN Medios-Aktie:

DE000A1MMCC8



WKN Medios-Aktie:

A1MMCC



Ticker-Symbol Medios-Aktie:

ILM1



Kurzprofil Medios AG:



Medios (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) ist einer der führenden Kompetenzpartner und Lösungsanbieter für Specialty Pharma Arzneimittel in Deutschland. Dabei handelt es sich um Medikamente für Patienten mit seltenen oder chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs, HIV und Hepatits, deren oft individualisierte Therapie wegen individueller Anforderungen langwierig und kostenintensiv ist.



Medios deckt die wichtigsten Bestandteile der Versorgungskette im Specialty Pharma Bereich ab. Dazu gehören der spezialisierte Großhandel, die Herstellung und Lieferung von personalisierten Zubereitungen unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards (GMP) sowie ergänzende Dienstleistungen.



Ziel von Medios ist es, Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu gewährleisten.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktie notiert im Regulierten Markt in Frankfurt (General Standard). (16.03.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Medios-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) mit einer Kaufempfehlung auf.Das hohe Wachstum sei nach Meinung der EQUI.TS-Analysten noch nicht annähernd eingepreist. Medios AG decke die wichtigsten Bestandteile der Versorgungskette im Specialty Pharma Bereich - mit (GMP-) Produktion von personalisierten Medikamenten - ab und sei spezialisierter und bundesweiter Großhändler. Medios expandiere aus dem Großraum Berlin heraus bundesweit. In dem stark regulierten Markt, wachse Medios somit sehr schnell, so die Experten. Die margendämpfende Investitionsphase halte nach ihrer Einschätzung bis 2019 an.Erstmals sei die Guidance (Umsatz /EBT) für das GJ 2018 am 12.03.18 veröffentlicht worden und läge bei ca. EUR 320 Mio. bzw. ca. EUR 11 Mio. und - das sei bedeutend - berücksichtige die Expansionskosten des Segments Herstellung. Das hohe Wachstum halte also an.Wettbewerbsentscheidend seien kostengünstige (GMP-) Herstellungskapazitäten. Expansion habe also zentrale Bedeutung. Für 0,9 Mio. Medios-Aktien (= ca. EUR 18 Mio.) plane man also Betriebsteile der Berlin Apotheke (Mitbesitzer sei der Medios-CEO) zu erwerben. Als Kosten - und Qualitätsführer wolle man so die Angebotspalette verbreitern und anhaltend schnell wachsen. Und schließlich ab 2020 vermehrt Skaleneffekte schöpfen. Die Konsolidierung des sehr fragmentierten Marktes beschleunige sich derweil, weil das Preisniveau sinke - so die Analyse der Aktienexperten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Medios-Aktie:XETRA-Aktienkurs Medios-Aktie:21,00 EUR +0,48% (16.03.2018, 09:54)