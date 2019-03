Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

8,71 EUR -2,13% (13.03.2019, 16:29)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

8,715 EUR -0,80% (13.03.2019, 16:49)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (13.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von André Fischer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":André Fischer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immuntherapie-Spezialisten Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Der SDAX-Titel sei zum Jahreswechsel 2018/19 plötzlich von 7,50 Euro in den Bereich von 10 Euro gesprungen, woraufhin eine Konsolidierung eingesetzt habe. Seit diesem Zeitpunkt bewege sich die Medigene-Aktie unter geringen Schwankungen seitwärts. Damit stehe der Biotech-Titel jetzt vor einer entscheidenden Weggabelung: Entweder die Aktie breche in Bälde über 10 Euro mit Ziel 15 Euro nach oben aus oder es erfolge ein Kursrückgang in Richtung fünf Euro.Die Zeichen dafür, dass ein nachhaltiger Sprung in zweistellige Kursregionen gelinge, stünden aber vergleichsweise gut. Denn: Im Zusammenhang mit MDG1011 könnten bereits in den nächsten Monaten schrittweise weitere Behandlungszentren in bestimmten Kliniken geöffnet werden. Bei MDG1011 handle es sich um eine Erhebung mit Patienten, die unter verschiedenen Blutkrebserkrankungen leiden würden. Der Phase-1-Teil der Studie umfasse etwa zwölf Patienten.Positiv hervorzuheben sei auch, dass mit dem Paul-Ehrlich-Institut weitere Änderungen am Studienprotokoll hätten vereinbart werden können. Diese ermöglichen eine vereinfachte und flexiblere Rekrutierung und Behandlung der Patienten, was positive Auswirkungen auf den Studienverlauf nach sich ziehen dürfte.Hochspekulativ ausgerichtete Anleger setzen bei Medigene auf einen langfristigen Durchbruch der TCR-Therapie und sollten daher engagiert bleiben, so André Fischer von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: