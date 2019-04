Börsenplätze Medigene-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

9,735 EUR +5,59% (04.04.2019, 14:18)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

9,985 EUR +7,77% (04.04.2019, 14:33)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (04.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immuntherapie-Spezialisten Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Die Aktie von Medigene habe in dieser Woche wieder ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben. Auch am Donnerstag könne das Papier ordentlich zulegen. Gegen Mittag notiere der Wert 3,5 Prozent im Plus bei 9,54 Euro. Damit nähere sich die Aktie wieder der insbesondere psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke sowie dem Widerstand in der Form der 200-Tage-Linie, die knapp darüber verlaufe. Die Aktie profitiere dabei zum einen vom Rückzug des Leerverkäufers GSA Capital Partners LLP. Dieser habe zuletzt seine Netto-Leerverkaufspositionen kontinuierlich abgebaut auf zuletzt nur noch 0,48 Prozent der Medigene-Aktien.Zudem habe Medigene von der heutigen Meldung profitiert, dass man eine neue Kooperation eingegangen sei. Roivant Sciences und Sinovant Sciences würden Cytovant Sciences in Partnerschaft mit Medigene zur Entwicklung zellulärer Therapien in Asien gründen. Medigene erteile Cytovant exklusive Entwicklungs-, Herstellungs- und Vermarktungsrechte an einem sich im Forschungsstadium befindlichen T-Zellrezeptor (TCR) gegen das Tumorantigen NY-ESO-1, sowie an einer dendritischen Zell (DC)-Vakzine gegen die Tumorantigene WT-1 und PRAME, jeweils für die Regionen Großchina, Südkorea und Japan, so Medigene in einer Mitteilung.Darüber hinaus hätten Cytovant und Medigene eine Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit bei der Erforschung zweier weiterer Zielantigene für T-Zell-Rezeptor-Immuntherapien abgeschlossen.Im Rahmen der Transaktion erhalte Medigene eine Einmalzahlung in Höhe von zehn Millionen US-Dollar sowie potenzielle Zahlungen beim Erreichen von Meilensteinen in der Entwicklung, der Zulassung und der Vermarktung, die zusammen für die vier Produkte für mehrere Indikationen insgesamt über eine Milliarde US-Dollar betragen könnten. Darüber hinaus habe Medigene Anspruch auf Umsatzbeteiligungen für den Nettoumsatz der Produkte in den jeweiligen Ländern zu einem niedrigen zweistelligen Prozentsatz. Weiter werde Cytovant alle bei Medigene im Rahmen der Kooperation anfallenden Forschungs- und Entwicklungskosten erstatten, so Medigene weiter."Der Aktionär" sieht deswegen die Aktie von Medigene als ideale kleine langfristige Depotbeimischung, so Marion Schlegel. (Analyse vom 04.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link