Börsenplätze Medigene-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

4,035 EUR +7,03% (23.02.2022, 12:43)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

4,105 EUR +8,45% (23.02.2022, 12:57)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Mit wissenschaftlicher Expertise arbeitet Medigene daran, innovative Immuntherapien gegen Krebs wie z.B. T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zellen (TCR-Ts) oder dendritische Zell (dendritic cell, DC)-Impfstoffe in Gebieten mit hohem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Erste Produktkandidaten befinden sich in der klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter https://www.medigene.de (23.02.2022/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) weiterhin mit dem Rating "halten" ein.Nach Jahren der Schrumpfung könne eine neue Wachstumsphase beim Martinsrieder Biotech-Unternehmen eingeläutet werden, schreiben die Aktienexperten der Research-Boutique EQUI.TS GmbH in ihrer jüngsten Studie.Die bis dato errungenen Entwicklungserfolge - in Form von Immuntherapie-Projekten und Technologiezugang - würden an die Mainzer verkauft.Im Gegenzug weite sich der Cash reach von Q1/23 auf Q4/24. Zügig sollten die validierten proprietären Entwicklungsplattform TCR-Nachschub entwickeln und neue Werte schaffen. Es gelte also in den kommenden Quartalen die Kapazitäten auszubauen und zu liefern.Die Aktienexperten würden zuversichtlicher.Perspektivisch solle die MDG1-proprietäre TCR-Entdeckungsplattform eingesetzt werden, um verschiedene von BioNTech ausgewählte Zielstrukturen zu entwickeln, die eine Vielzahl solider Tumore adressieren würden. BioNTech sei verantwortlich für die globale Entwicklung und habe exklusive weltweite Vermarktungsrechte für diese und weitere exklusive aus der Zusammenarbeit hervorgehende TCR-Therapien.Perspektivisch und im Erfolgsfalle habe MDG1 im Gegenzug Anspruch auf Entwicklungs-, regulatorische und kommerzielle Meilensteinzahlungen ("bis zu dreistelligem Millionenbetrag je Programm"). Hinzu kämen gestaffelte, latente Optionszahlungen auf den weltweiten Nettoumsatz von Produkten, die auf TCRs aus der Kooperation basieren würden, sowie Umsatzbeteiligungen auf Produkte, die mindestens eine der lizenzierten Technologien enthalten würden.Der Zielkurs sei angepasst worden und Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, bleibt bei seiner "halten"-Einschätzung für die Medigene-Aktie. (Analyse vom 23.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link