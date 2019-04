Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

9,05 EUR -0,98% (18.04.2019, 12:30)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

9,045 EUR -1,52% (18.04.2019, 12:43)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (18.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immuntherapie-Spezialisten Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Die Medigene-Aktie habe zuletzt eine wahre Achterbahnfahrt hingelegt. Zunächst habe das Papier infolge einer neuen Partnerschaft deutlich zulegen und sogar kurzzeitig über die charttechnisch wichtige Hürde in Form der 200-Tage-Linie blicken können. Die Aktie sei aber schnell darunter zurückgefallen und notiere jetzt wieder im Bereich wie vor der Meldung.Zum einen sei es sicher der schnelle Rückfall unter die 200-Tage-Linie, der viele Anleger dazu veranlasse, die Medigene-Aktie zu verkaufen. Zum anderen habe eine neue Studie der Baader Bank massiv auf den Kurs gedrückt. Die Analysten hätten Medigene von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 17 auf 11 Euro reduziert.."Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung für das deutsche Biotech-Unternehmen. Die Medigene-Aktie bleibe aufgrund der frühen Forschungsphase ganz klar weiter hochspekulativ. Allerdings verfolge Medigene einen hochinteressanten neuen Ansatz. Sollten in Zukunft tatsächlich die entsprechenden Erfolge gelingen - wenn auch möglicherweise mit Verzögerung -, dürfte die Aktie deutlich höher notieren. Zuvor müssten die Anleger aber weiterhin mit einem sehr volatilen Kursverlauf rechnen. "Der Aktionär" sehe die Medigene-Aktie deswegen weiter als spekulative langfristige Depotbeimischung, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: