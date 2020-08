Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

5,03 EUR -0,59% (21.08.2020, 13:57)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (21.08.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) von 5,90 Euro auf 5,50 Euro.Das Q2-Zahlenwerk habe umsatz- und ergebnisseitig im Rahmen der Analystenerwartung gelegen. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis hätten aufgrund eines Basiseffekts im Zusammenhang mit der Veräußerung der Entwicklungs-, Herstellungs- und Vermarktungsrechte für Immuntherapien (2,23 Mio. Euro) an Roivant/Cytovant nachgegeben. Medigene habe die Guidance für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Medigene erwarte weiterhin keine wesentlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Geschäftsentwicklung.Die Phase I-Studie für die zweite TCR-Therapie (MDG1021) gegen Krebs sei Ende Juni in den Niederlanden genehmigt und begonnen worden. Dieser Fortschritt bestätige die Auffassung des Analysten, dass die Behandlung akut an Krebs erkrankter Personen trotz COVID-19 nicht zurückgestellt werde. Daher bestehe seines Erachtens auch keine Beeinträchtigung bei der Weiterentwicklung der Produktpipeline im Rahmen klinischer Studien.Bei unveränderten Prognosen und in Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die Medigene-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 21.08.2020)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:5,00 EUR -0,40% (21.08.2020, 13:44)