Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":André Fischer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Erst kürzlich hätten vielversprechende Zwischenergebnisse bezüglich einer Studie von Medigenes Partner vermeldet werden können. Dabei handele es sich um das Universitätskrankenhaus Oslo in Norwegen, welches mehrere AML-Patienten (AML = Akute Myeloische Leukämie) mit dendritischen Zellen behandele. Diese Zwischenergebnisse sollten in den kommenden Monaten im Rahmen von wissenschaftlichen Konferenzen vorgestellt werden. Die finalen klinischen Daten der Phase I/II-Studie würden bereits für Ende 2019 erwartet. Außerdem kämen die T-Zell-Rezeptor (TCR)-Allianz mit bluebird bio sowie die erste unternehmenseigene TCR-Studie MDG1011 gut voran.Bestätige die Medigene-Aktie in den nächsten Tagen auch auf Schlusskurs-Basis den Sprung über die 10-Euro-Marke, könnten Anschlusskäufe den TecDAX-Titel schnell in Richtung 13 Euro treiben. Spekulative Biotech-Anleger sollten beim deutschen Immuntherapie-Spezialisten daher weiter am Ball bleiben, so André Fischer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:9,825 EUR +1,29% (08.01.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:9,82 EUR -0,86% (08.01.2019, 18:13)