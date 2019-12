Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (12.12.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Anleger würden seit gestern in Scharen aus der Medigene-Aktie. Der Kurssturz um 18% am Vortag sei am Donnerstag mit einem erneuten Kurseinbruch von rund 10% weitergegangen. Mit dem Rutsch unter die 4-Euro-Marke notiere die Medigene-Aktie auf dem tiefsten Stand seit Anfang 2015. Der Grund: enttäuschende Zwischenergebnisse einer klinischen Studie für einen Leukämie-Impfstoff.Anleger sollten Medigene aber nicht abschreiben. Sicherlich wäre ein Studienrückschlag ein herber Dämpfer. Große Hoffnungen lägen aber auch auf den TCR-Projekten. Die Medigene-Aktie sei ein Fall für die Watchlist. Vor einem spekulativen Einstieg sollte eine klare Bodenbildung abgewartet werden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:4,028 EUR -9,36% (12.12.2019, 16:51)