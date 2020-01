Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

6,005 EUR +1,87% (29.01.2020, 16:42)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (29.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Die Medigene-Aktie habe sich zuletzt eindrucksvoll zurückgemeldet. Von rund 4 Euro sei es zeitweise auf mehr als 7 Euro nach oben gegangen. Erste Gewinnmitnahmen hätten die Medigene-Aktie in den vergangenen Tagen etwas korrigieren lassen. Nun könne das Papier des deutschen Biotech-Unternehmens erneut kräftig zulegen. Der Wert profitiere dabei auch von der Erhöhung der Prognose für das Geschäftsjahr 2019.Wirklich beeindruckend sei jedoch der Auslöser des Kurssprungs zu Monatsbeginn gewesen. Grund seien positive Daten der klinsichen Phase-1/2-Studie mit dem dendritischen Zell (dendritic cell, DC) -Impfstoff bei mit akuter myeloischer Leukämie (AML) gewesen.Die Medigene-Aktie eigne sich weiterhin nur für sehr risikobereite und geduldige Anleger. Wie die jüngsten Nachrichten aber zeigen würden, verfüge sie über großes Potenzial, wenn das Unternehmen in Zukunft weitere positive Meldungen liefern könne. Aus charttechnischer Sicht wäre der nachhaltige Sprung über die 200-Tage-Linie ein weiteres positives Signal, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2020)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:6,00 EUR +4,08% (29.01.2020, 16:25)