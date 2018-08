Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

15,15 EUR -0,59% (24.08.2018, 14:43)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (24.08.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Werfe man einen Blick auf die Perfomanceliste des TecDAX des zurückliegenden Monats, so finde man an der Spitze zwei Biotechwerte: Es führe mit einem Plus von 21,5% die Medigene-Aktie, gefolgt mit einem Plus von 19,8% von der Evotec-Aktie.Medigen habe zuletzt von der Meldung profitiert, dass Structured Immunity, ein auf die Optimierung und Validierung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-Proteinen spezialisiertes Biotechnologie-Unternehmen, und Medigene eine Forschungskooperation eingehen würden. Zudem hätten sich einige Analysten positiv zum TecDAX-Titel geäußert. Der Medigene-Aktie habe daraufhin mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie ein Kaufsignal generiert. Medigene sei im Vergleich zu MorphoSys und Evotec als viel spekulativer einzustufen. Würden aber die erhofften Forschungserfolge gelingen, dürfte das Papier deutlich höher notieren. Anleger sollten sich allerdings weiterhin auf einen volatilen Kursverlauf einstellen und Geduld mitbringen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.09.2018)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:15,15 EUR -1,05% (24.08.2018, 14:31)