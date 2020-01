Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) und erhöht das Kursziel von 3,40 auf 6,60 Euro.Medigene habe am 10. Januar 2020 endgültige Daten der klinischen Phase-I/II-Studie für den Leukämie-Impfstoff Dendritische Zell-Vakzine präsentiert, die sowohl den primären als auch den sekundären Endpunkt erreicht hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies sei seiner Ansicht nach positiv zu werten. Zum einen handele es sich bei dem Impfstoff um das am weitesten fortgeschrittene Projekt der F&E-Pipeline des deutschen Biotech-Unternehmens, zum anderen erhöhe sich für Medigene die Chance, Erträge mit dem Medikament künftig zu generieren. Die Medigene-Aktie habe entsprechend mit einem deutlichen Kursanstieg reagiert. Die am 10. Dezember 2019 laut Gottschalt missverständlich kommunizierten Daten seien vom Markt als Zwischenergebnisse der Studie aufgefasst worden, die eine nicht-signifikante Wirkung des Impfstoffs suggeriert hätten, in deren Folge der Aktienkurs eingebrochen sei. Medigene habe mit der Veröffentlichung der positiven Studiendaten am 10. Januar 2020 für Klarheit gesorgt. Auf Basis Discounted-Cashflow-Modells (angehobene Prognosen (2020ff) wegen positiver Studienergebnisse; niedrigeres Beta) haben Gottschalt für die Medigene-Aktie ein neues Kursziel von 6,60 Euro (alt. 3,40 Euro) ermittelt. Damit verfüge das Papier nun wieder über ein Aufwärtspotenzial.Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Medigene-Aktie von "verkaufen" auf "halten" hochgestuft. (Analyse vom 15.01.2020)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:6,355 EUR +4,87% (15.01.2020, 15:51)