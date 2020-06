Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

5,48 EUR +4,38% (03.06.2020, 10:40)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (03.06.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF).Die Eckdaten für das erste Quartal 2020 hätten umsatzseitig im Ramen der Analysten-Prognose gelegen. Das EBITDA habe hingegen moderat über seiner Erwartung gelegen. Sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisentwicklung sei aufgrund eines Basiseffektes im Zusammenhang mit der Veregen-Veräußerung im April 2019 sowie höherer F&E-Kosten negativ ausgefallen. Medigene habe die Guidance für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Das Unternehmen budgetiere in diesem Rahmen geringere F&E-Kosten und gehe von einem weniger starken Rückgang beim EBITDA aus.Das Unternehmen erwarte weiterhin keine wesentlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Geschäftsentwicklung. Somit werde auch die Guidance davon nicht betroffen sein. Da die Behandlung akut an Krebs erkrankter Personen trotz COVID-19 nicht zurückgestellt werde, bestehe auch keine Beeinträchtigung bei der Weiterentwicklung der Produktpipeline im Rahmen klinischer Studien. Der Analyst habe seine Prognosen für 2020e (u.a. EPS: -1,02 (alt: -1,18) Euro) und 2021e (u.a. EPS: -1,00 (alt: -1,06) Euro) erhöht. Auf Basis seines Discounted-Cashflow-Modells (niedrigeres Beta) ermittle er ein neues Kursziel von 5,90 (alt: 4,40) Euro.Das Votum für die Medigene-Aktie lautet weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 03.06.2020)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:5,46 EUR +3,21% (03.06.2020, 10:40)