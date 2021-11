Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

3,64 EUR -1,36% (09.11.2021, 14:33)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

3,605 EUR -2,30% (09.11.2021, 16:08)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Mit wissenschaftlicher Expertise arbeitet Medigene daran, innovative Immuntherapien gegen Krebs wie z.B. T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zellen (TCR-Ts) oder dendritische Zell (dendritic cell, DC)-Impfstoffe in Gebieten mit hohem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Erste Produktkandidaten befinden sich in der klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter https://www.medigene.de (09.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) weiterhin mit dem Rating "halten" ein.In einem der zwei Entwicklungs- (+ zwei Forschungs-)Projekte mit Riovant/Cytovant, Hongkong sei ein Meilenstein (USD 2 Mio.) erreicht worden, was zur Anpassung der Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2021 geführt habe, schreiben die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH in Frankfurt/M. Unterdessen werde die aktive Entwicklungspartnerschaft mit bluebird bio Inc (BLUE) mit der dortigen unternehmerischen Abspaltung 2seventy bio Inc. (TSVT) vertraglich weitergeführt, was von besonderer Bedeutung sei, so die Aktienexperten.Die präklinische Entwicklung konzentriere sich seit September 2020 ausschließlich auf die 2. Gen- und 3. Gen-TCR's (mit den patentierten iM-TCR) in der Indikation "solide Tumore" ("MDG10xx"). Das schließe auch den PD1-41BB Switch-Rezeptor und weiterer, nicht-mutierter, hoch spezifischer TCRs von MDG1 ein. Die übrigen Projekte seien seither zu "Non Core" erklärt worden.Unterdessen komme mehr Wettbewerb; BioNTech aus Mainz zum Beispiel habe seine TCR-Klinik-Studie mit BNT211 angestoßen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: