Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

10,00 EUR -1,48% (10.01.2019, 19:49)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de (10.01.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von André Fischer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":André Fischer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Als aus kurzfristiger Sicht einer der aussichtsreichsten Kandidaten im deutschen Biotech-Sektor könnte sich das SDAX-Unternehmen entpuppen. Medigene sei im Besitz mehrerer sich ergänzender Immuntherapie-Plattformen zur Behandlung verschiedener Krebsformen. Bei Medigenes dendritischen Zellvakzinen würden dendritische Zellen so aufbereitet, dass sie im Körper des Patienten die T-Zellen und Killerzellen aktivieren würden. In der zweiten Plattform würden körpereigene T-Zellen direkt mit tumorspezifischen T-Zell-Rezeptoren (TCRs) ausgerüstet, um Tumorzellen zu vernichten. Die dritte Plattform diene der Generierung von monoklonalen Antikörpern.Das Biotech-Unternehmen könnte demnächst womöglich mit Neuigkeiten bezüglich der Kooperation mit bluebird bio aufwarten.Da ein derartiges Szenario eine Neubewertung der Biotech-Firma einleiten würde, sollten spekulativ ausgerichtete Biotech-Anleger in die Medigene-Aktie jetzt einsteigen, so André Fischer von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2019)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:10,01 EUR -1,48% (10.01.2019, 17:35)