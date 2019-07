Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Nachdem die Medigene-Aktie in den vergangenen Monaten fast nur eine Richtung gekannt habe, habe das Papier in dieser Woche zumindest wieder ein Achtungszeichen gesetzt. Mehr als 6% es am Montag nach oben gegangen. Und auch heute könne der Titel weiter zulegen. Eine Meldung, die den Kurssprung ausgelöst haben könnte, habe es aber nicht gegeben. Vielmehr dürfte es sich hier um eine technische Reaktion handeln.Medigene verfolge einen hochinteressanten Forschungsansatz und die jüngsten Entwicklungen seien vielversprechend. Das Ganze befinde sich aber noch in einem sehr frühen Stadium. Die Medigene-Aktie sei deswegen nur für sehr spekulativ orientierte Anleger eine interessante Wette auf langfristige Erfolge. Es sei in jedem Fall Geduld gefragt und auch ein Fehlschlag müsse in Kauf genommen werden. Würden jedoch die erhofften Erfolge gelingen, dürfte die Medigene-Aktie langfristig deutlich höher notieren, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:6,895 EUR +2,91% (16.07.2019, 11:14)