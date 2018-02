Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

17,71 EUR +4,79% (01.02.2018, 14:03)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

17,41 EUR +3,45% (01.02.2018, 14:20)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung. (01.02.2018/ac/a/t)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktie könnte bald neue Höhen erreichen - Dennoch vorsichtig investieren! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) vorsichtig zu investieren.Es laufe weiterhin sehr gut bei der Medigene-Aktie. Sie werde das Kursziel von 20 Euro laut dem Aktienprofi relativ zügig erreichen. Notwendig würden dazu natürlich auch Nachrichten vom Unternehmen. Heute habe es eine News gegeben: Medigene habe ein Patent im Bereich der TCR-Forschung in den USA erteilt bekommen. Das sei zwar nicht die bahnbrechende Nachricht, die jetzt ein Kursfeuerwerk auslöse, aber in den kommenden Wochen dürfte noch einiges kommen. Der Börsenexperte verweise darauf, dass die Branche weiterhin heiß sei - Übernahmefantasie überall, wo man da hinschaue. Dabei sei Medigene einer der Top-Kandidaten.Man könnte jetzt bei der Medigene-Aktie neue Höhen sehen. Man müsse aber im Hinterkopf behalten, dass Medigene auch mal stark fallen könne.Anleger sollten also bei der Medigene-Aktie immer nur wenig Geld investieren, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: