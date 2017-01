Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative, komplementäre Therapieplattformen zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien mit Projekten in der klinischen und präklinischen Testung. Medigene konzentriert sich auf die Entwicklung personalisierter, T-Zell-gerichteter Immuntherapien.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (18.01.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktie durchaus interessant - Kursziel 20 Euro! AktienanalyseSehr optimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, NASDAQ OTC-Symbol: MDGEF).Die Medigene-Aktie habe sich zuletzt sensationell entwickelt. Sie habe sich fast verdoppelt. In der Spitze habe sie bei knapp über 15 Euro notiert. Jetzt habe es einen Rücksetzer auf 14 Euro gegeben. Viel weiter nach unten sollte es nicht gehen, glaube der Börsenexperte.Die Medigene-Aktie sei durchaus interessant. Die Bewertung sei immer noch viel zu gering. Der Aktienprofi könne sich vorstellen, dass die Medigene-Aktie im laufenden Jahr die Marke von 20 Euro und vielleicht noch ein bisschen mehr erreichen könne. Dann komme Medigene langsam in die Region mit einer angemessenen Bewertung.20 Euro sind das erste Kursziel, das in diesem Jahr durchaus noch möglich ist, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.01.2017)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:14,09 EUR +0,71% (18.01.2017, 11:38)