Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (25.03.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Das Papier des Martinsrieder TecDAX-Unternehmens habe nach der Veröffentlichung der Zahlen für 2017 und dem Ausblick für 2018 stark korrigiert. Anleger hätten newstechnisch wohl mehr erwartet und hätten sich deswegen zu Gewinnmitnahmen nach der Kursrally in den Wochen zuvor entschieden."Der Aktionär" stehe der Medigene-Aktie langfristig weiter positiv gegenüber. Die Anleger sollte aber des spekulativen Charakters des Wertes bewusst sein. Die aktuelle Korrekturphase könnten sie für die Platzierung von Abstauberlimits nutzen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2018)