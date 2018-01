WKN Medigene-Aktie:

Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (17.01.2018/ac/a/t)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Dank der Fantasie aus Übersee habe der TecDAX-Titel ein klares charttechnisches Kaufsignal generiert und das aufsteigende Dreieck nach oben verlassen. Gleichzeitig sei der Sprung über den horizontalen Widerstand im Bereich von 13,60 Euro gelungen. Nun rücke das 52-Wochen-Hoch wieder in den Fokus der Investoren. Langfristig orientierte spekulative Anleger sollten die frischen Impulse zum Einstieg nutzen, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2018)Börsenplätze Medigene-Aktie:13,60 EUR +3,11% (17.01.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:13,67 EUR +4,27% (17.01.2018, 18:43)ISIN Medigene-Aktie:DE000A1X3W00