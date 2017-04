Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative, komplementäre Therapieplattformen zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien mit Projekten in der klinischen und präklinischen Testung. Medigene konzentriert sich auf die Entwicklung personalisierter, T-Zell-gerichteter Immuntherapien. (04.04.2017/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Aktienanalyst Igor Kim von Oddo Seydler:Igor Kim, Aktienanalyst von Oddo Seydler, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF).Der letzte Kursrückschlag sei übertrieben, so der Analyst. Er gehe davon aus, dass das auf personalisierte Immuntherapien fokussierte Biotech-Unternehmen in H2 den Wirkstoffkandidaten MDG1011 in klinischen Studien gegen vorangeschrittene Blutkrebserkrankungen teste.Igor Kim, Aktienanalyst von Oddo Seydler, hat die Medigene-Aktie von "neutral" auf "buy" heraufgestuft und das Kursziel bei 14,00 Euro belassen. (Analyse vom 04.04.2017)Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:11,39 EUR +0,84% (04.04.2017, 10:32)