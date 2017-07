ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (18.07.2017/ac/a/t)

Haar (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF).Der nächste planmäßige Index-Wechsel sei Anfang September. Im TecDAX werde es zu Veränderungen kommen. Das Biotechunternehmen Medigene AG erfülle auf der Rangliste der Börse per Ende Juni nicht mehr beide Kriterien für einen Verbleib im TecDAX. Beim Börsenwert belege die Aktie schon Rang 36 anstatt 30. Beim Handelsumsatz werde immerhin mit Platz 26 noch ein Kriterium erfüllt. Ob das reiche?Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden der Börse empfehlen, die Aktie zu verabschieden und durch den 1. Anwärter zu ersetzen. Das wäre per Ende Juni die Aktie von ISRA. Beim Börsenwert werde Platz 26 belegt. Nur beim Börsenhandel hänge ISRA mit Platz 34 noch einen Tick hinterher. Meistens ziehe der Börsenumsatz bei erhöhtem Börsenwert schnell nach. Fundamental sei ein Wechsel des profitablen Technologieunternehmens gegen die verlustreiche Forscherfirma sicher sachgerecht. Somit empfehlen wir die Medigene-Aktie kurzfristig zu verkaufen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.07.2017)