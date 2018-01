Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

17,07 EUR -1,50% (25.01.2018, 13:18)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (25.01.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktie: Bluebird könnte zugreifen - AktienanalyseVon den sich häufenden Übernahmen in der US-Biotechbranche wurde auch der deutsche Markt erfasst, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im TecDAX hätten neben den Anteilen von BB Biotech und MorphoSys auch die Papiere von Medigene (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) zu den großen Gewinnern gezählt. Kein Wunder: Medigene sei in einem ähnlichen Bereich tätig wie Juno Therapeutics - die Gesellschaft, nach der der Celgene-Konzern aktuell angeblich seine Fühler ausstrecke. Die Münchner würden hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien entwickeln. Dabei konzentriere sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte würden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung befinden.Als logischer Käufer von Medigene werde Bluebird gehandelt. Denn die US-Gesellschaft sei bereits Partner der Deutschen und habe Meilensteinzahlungen von bis über eine Mrd. Dollar zugesagt. Bevor ein Konkurrent Medigene wegschnappe, könnte Bluebird vielleicht selber zugreifen. Derweil würden die Münchner die Schlagzahl in Bezug auf die Teilnahme an Investoren- und Wissenschaftskonferenzen erhöhen: In den kommenden Wochen stünden gleich sechs solcher Veranstaltungen in den USA, den Niederlanden, Großbritannien und Deutschland an.Gut möglich, dass der Aktienkurs nach diesem Präsentationsreigen deutlich höher stehen werde - zumal die Papiere gerade ein charttechnisches Kaufsignal geliefert hätten: Mit dem Sprung über 13 Euro sei der Bruch eines signifikanten Widerstands gelungen. Nun sind mittelfristig sogar Notierungen von 20 Euro drin, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 03/2018)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:17,14 EUR -4,25% (25.01.2018, 13:08)