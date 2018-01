ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (25.01.2018/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Medigene-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) charttechnisch unter die Lupe.Seit fast zwei Jahren habe die Marktteilnehmer bei der Medigene-Aktie in schöner Regelmäßigkeit zwischen 14,88 EUR und 15,80 EUR der Mut verlassen. Gestern habe der Biotechtitel nun diesen "Deckel" der letzten knapp zwei Jahre gelüftet. Das jüngste Aufwärtsgap (15,00 EUR zu 15,27 EUR) unterstreiche dabei die Ambitionen der Bullen.Interessant sei aber auch die jüngste Volumenentwicklung. So würden die Kursavancen der letzten Tage durch hohe Umsätze bestätigt. Die alte Börsenweisheit "volume goes with the trend" sei also in nahezu idealtypischer Weise erfüllt. Weiter steigende Notierungen würden die Analysten deshalb für das derzeit wahrscheinlichste Szenario halten. Wenn man die Kursentwicklung seit Dezember 2016 als seitliche Schiebezone interpretiere, dann lasse sich aus der Höhe des angeführten Konsolidierungsmusters ein rechnerisches Kursziel im Bereich von rund 22 EUR ableiten. Die aufgezeigte Zielmarke decke sich wiederum mit dem Hoch vom September 2009. Um das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, könnten Anleger die o. g. Kurslücke als engmaschige Absicherung heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:16,45 EUR -8,10% (25.01.2018, 09:22)Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:16,07 EUR -7,27% (25.01.2018, 09:37)